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Морская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге

Светлана КизиловаСуббота, 23 апреля 2022, 17:56
Морская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге
Морская пехота ВМС ВСУ, фото командования

Украинские морские пехотинцы тренируются перед новыми боями с российскими захватчиками в южных регионах Украины.

Источник: ВМС ВС Украины в Facebook

Детали: На юге Украины идет интенсивная подготовка подразделений морской пехоты, которые проходят процесс восстановления боеспособности и дальнейшего согласования для выполнения задач.

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В частности, морпехи тренируются совершать рейдовые и антидиверсионные действия в составе подразделений. При этом большинство личного состава, с которым проводили занятия, уже имеют за плечами значительный боевой опыт – воины участвовали в боевых действиях, в частности, и на южном направлении во время широкомасштабного вторжения российских захватчиков, поэтому знают, как поступать в различных ситуациях боевого применения.

Как рассказал один из инструкторов, штаб-старшина Роман, на первом этапе морские пехотинцы отработали выдвижение в район назначения, захват блокпоста, порядок действий в случае попадания в засаду. На втором – выполнили задачи по ведению наступательных действий, окружению и уничтожению противника штатным вооружением.

 

Прямая речь инструктора: "Основное внимание во время тренировки уделялось работе сержантов. Именно от командиров отделений зависит, как эффективно военнослужащие будут выполнять задачи. Если командир действует уверенно, решительно, своевременно подает команды, то подчиненные будут действовать как единый слаженный механизм. И наоборот, если командир растерялся, задержался с соответствующими решениями, личному составу тяжело будет добиться необходимого результата".

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Детали: И первый, и второй этапы подготовки прошли почти без замечаний – пехотинцы начали обходить условного противника с флангов, а затем при поддержке пулеметчиков и расчетов гранатометчиков успешно уничтожили определенные цели.

Итоги занятия подвел представитель Командования ВМС ВС Украины. Он отметил, что во время заключительного этапа подготовки успешно реализованы все необходимые задачи по восстановлению боеспособности подразделения.

Прямая речь представителя командования: "Достигнут необходимый уровень обученности и слаженности личного состава. Благодаря нашим партнерам подразделение дополнительно укомплектовано современным стрелковым вооружением, в том числе пулеметами MG-42 и Browning M2, а также противотанковыми гранатометами английского, французского и американского производства.

Личный состав мотивирован и готов к выполнению боевых задач по освобождению Украины от российских оккупантов".

 

Темы: войнаоккупацияВооруженные силыРосcия
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