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Зеленський про вбивство росіянами 8 людей в Одесі: Покидьки смердючі

Субота, 23 квітня 2022, 20:42

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу Одеси з боку російських військових загинуло вісім людей.

Джерело: прес-конференція Зеленського.

Пряма мова: "Ви ж бачите, що навіть перед Великоднем, це велике свято в Україні, велике сімейне свято, велике людське свято. Сім ракет! Ось такі у нас великодні дні приголомшливі. Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили (...)

Сім ракет, до житлового багатоповерхового будинку потрапила ракета. Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці, померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!"

Передісторія: у суботу російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила Протиповітряна оборона.

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Теми: ОдесавійнаРосія
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