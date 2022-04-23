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Зеленский об убийстве россиянами 8 человек в Одессе: Подонки вонючие

Суббота, 23 апреля 2022, 20:42

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела Одессы со стороны российских военных погибло восемь человек.

Источник: пресс-конференция Зеленского.

Прямая речь: "Вы же видите, что даже перед Пасхой, это большой праздник в Украине, большой семейный праздник, большой человеческий праздник. Семь ракет! Вот такие у нас пасхальные дни потрясающие. Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. (...)

Семь ракет, в жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек, по данным на этот момент, скончалось. 18 или 20 раненых. Ребенку три месяца, умер. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов! Просто подонки!".

Предыстория: Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила Противовоздушная оборона.

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Темы: ОдессавойнаРосcия
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