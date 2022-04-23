Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України – Зеленський

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 21:09
Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці своїм спротивом російській навалі уже змінили ставлення країн Європи до України, нині настав час, щоб до нас змінили ставлення і країни Азії, адже напад Росії на Україну вплине і на їхнє життя.  

Джерело: Зеленський на пресконференції 23 квітня  

Пряма мова президента: "Ми змогли змінити своєю єдністю і міццю ставлення до України багатьох європейських країн. Я дуже хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України також.

Реклама:

Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні. Чи вони змінили? Думаю, народи так точно. Народи цих держав прекрасно знають нас. І я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього".

Деталі: Зеленський додав, що якщо раніше азійські країни були історично дуже близькі до Радянського союзу, а після його розпаду до Росії, як правонаступниці, то зараз Україна це змінює.

Президент вважає, що всі лідери країн уже зараз бачать, що "не можна дозволяти тій чи іншій державі порушувати світовий порядок, не можна забирати чиюсь територію, запроваджувати свої правила в інших країнах і на інших континентах".

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський підкреслив, що напад Росії на Україну вплине на інші континенти – зокрема, може призвести до голоду.

Він пояснив, що раніше Україна вирощувала 110 млн тонн зернових, з яких для потреб самих українців треба лише 20 млн тонн, усе інше йшло на експорт. Відповідно тепер через війну ті 90 мільйонів тонн – це "те, що просто не отримають інші держави". За словами Зеленського, це призведе до зростання ціни, до дефіциту.

"Це може бути голод. Ось що зробила Росія. Ми зараз бачимо, що це не просто війна в Європі, а й війна на інших континентах через такі кроки неповаги до всього живого і неповаги до світового закону", – підсумував президент.   

Теми: УкраїнавійнаАзія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Україна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: