Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці своїм спротивом російській навалі уже змінили ставлення країн Європи до України, нині настав час, щоб до нас змінили ставлення і країни Азії, адже напад Росії на Україну вплине і на їхнє життя.

Джерело: Зеленський на пресконференції 23 квітня

Пряма мова президента: "Ми змогли змінити своєю єдністю і міццю ставлення до України багатьох європейських країн. Я дуже хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України також.

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Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні. Чи вони змінили? Думаю, народи так точно. Народи цих держав прекрасно знають нас. І я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього".

Деталі: Зеленський додав, що якщо раніше азійські країни були історично дуже близькі до Радянського союзу, а після його розпаду до Росії, як правонаступниці, то зараз Україна це змінює.

Президент вважає, що всі лідери країн уже зараз бачать, що "не можна дозволяти тій чи іншій державі порушувати світовий порядок, не можна забирати чиюсь територію, запроваджувати свої правила в інших країнах і на інших континентах".

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Зеленський підкреслив, що напад Росії на Україну вплине на інші континенти – зокрема, може призвести до голоду.

Він пояснив, що раніше Україна вирощувала 110 млн тонн зернових, з яких для потреб самих українців треба лише 20 млн тонн, усе інше йшло на експорт. Відповідно тепер через війну ті 90 мільйонів тонн – це "те, що просто не отримають інші держави". За словами Зеленського, це призведе до зростання ціни, до дефіциту.

"Це може бути голод. Ось що зробила Росія. Ми зараз бачимо, що це не просто війна в Європі, а й війна на інших континентах через такі кроки неповаги до всього живого і неповаги до світового закону", – підсумував президент.