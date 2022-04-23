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Хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине – Зеленский

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 21:09
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы своим сопротивлением российскому нашествию уже изменили отношение стран Европы к Украине, сейчас пора, чтобы к нам изменили отношение и страны Азии, ведь нападение России на Украину повлияет и на их жизнь.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 23 апреля

Прямая речь президента: "Мы смогли изменить своим единством и мощью отношение к Украине многих европейских стран. Я очень хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине тоже.

Чувствую ли я, что они изменили? Нет. Изменили ли они? Думаю, народы так точно. Народы этих стран прекрасно знают нас. И я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому".

Детали: Зеленский добавил, что если раньше азиатские страны были исторически очень близки к Советскому союзу, а после его распада к России, как правопреемнице, то сейчас Украина это меняет.

Президент считает, что все лидеры стран уже сейчас видят, что "нельзя разрешать тому или иному государству нарушать мировой порядок, нельзя забирать чью-либо территорию, вводить свои правила в других странах и на других континентах".

Зеленский подчеркнул, что нападение России на Украину повлияет на другие континенты – в частности, может привести к голоду.

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Он пояснил, что раньше Украина выращивала 110 млн. тонн зерновых, из которых для нужд самих украинцев нужно только 20 млн. тонн, все остальное шло на экспорт. Соответственно теперь из-за войны те 90 миллионов тонн – это "то, что просто не получат другие государства". По словам Зеленского, это приведет к росту цены, дефициту.

"Это может быть голод. Вот что сделала Россия. Мы сейчас видим, что это не просто война в Европе, но и война на других континентах из-за таких шагов неуважения ко всему живому и неуважения к мировому закону", – подытожил президент.

Темы: УкраинавойнаАзия
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