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Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 22:19

Президент Володимир Зеленський вважає обгрунтованим небажання Баку підтримувати Україну у протистоянні РФ на тому рівні, якого Київ вимагає від інших держав.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на пресконференції у Києві.

Зеленський підкреслив, що Україна має підтримку з боку Азербайджану, але не підтримку зброєю.

"(Президент Азербайджану Ільхам) Алієв підтримує Україну. З точки зору озброєння Азербайджану складно надавати допомогу Україні. Це правда і це можна зрозуміти, бо в них є Нагорний Карабах", - заявив він.

За його словами, Україна хотіла би більшої залученості Баку, але не вимагає цього.

"Це одна з небагатьох країн, щодо якої ми розуміємо баланс нейтральності, бо в них може розгорятися війна. Але чекаємо більшого і довго розуміти не зможемо, бо нам буде складно", - пояснив президент.

Як відомо, Азербайджан також не завжди підтримує резолюції ООН, потрібні Україні, але постачає нафтопродукти для ЗСУ.

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Дивіться пояснення ЄвроПравди про зміну ситуації на Кавказі після 24 лютого у відео Мир на Кавказі на умовах РФ - що відбувається у Карабаху.

Про ставлення Баку до війни читайте у статті Попри російську заборону: як Азербайджан змінює своє ставлення до війни в Україні.

Теми: ЗеленськийАзербайджан
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