Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає обгрунтованим небажання Баку підтримувати Україну у протистоянні РФ на тому рівні, якого Київ вимагає від інших держав.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на пресконференції у Києві.
Зеленський підкреслив, що Україна має підтримку з боку Азербайджану, але не підтримку зброєю.
"(Президент Азербайджану Ільхам) Алієв підтримує Україну. З точки зору озброєння Азербайджану складно надавати допомогу Україні. Це правда і це можна зрозуміти, бо в них є Нагорний Карабах", - заявив він.
За його словами, Україна хотіла би більшої залученості Баку, але не вимагає цього.
"Це одна з небагатьох країн, щодо якої ми розуміємо баланс нейтральності, бо в них може розгорятися війна. Але чекаємо більшого і довго розуміти не зможемо, бо нам буде складно", - пояснив президент.
Як відомо, Азербайджан також не завжди підтримує резолюції ООН, потрібні Україні, але постачає нафтопродукти для ЗСУ.
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Про ставлення Баку до війни читайте у статті Попри російську заборону: як Азербайджан змінює своє ставлення до війни в Україні.