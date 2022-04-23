Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 22:19

Президент Володимир Зеленський вважає обгрунтованим небажання Баку підтримувати Україну у протистоянні РФ на тому рівні, якого Київ вимагає від інших держав.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на пресконференції у Києві.

Зеленський підкреслив, що Україна має підтримку з боку Азербайджану, але не підтримку зброєю.

Реклама:

"(Президент Азербайджану Ільхам) Алієв підтримує Україну. З точки зору озброєння Азербайджану складно надавати допомогу Україні. Це правда і це можна зрозуміти, бо в них є Нагорний Карабах", - заявив він.

За його словами, Україна хотіла би більшої залученості Баку, але не вимагає цього.

"Це одна з небагатьох країн, щодо якої ми розуміємо баланс нейтральності, бо в них може розгорятися війна. Але чекаємо більшого і довго розуміти не зможемо, бо нам буде складно", - пояснив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Азербайджан також не завжди підтримує резолюції ООН, потрібні Україні, але постачає нафтопродукти для ЗСУ.

Дивіться пояснення ЄвроПравди про зміну ситуації на Кавказі після 24 лютого у відео Мир на Кавказі на умовах РФ - що відбувається у Карабаху.

Про ставлення Баку до війни читайте у статті Попри російську заборону: як Азербайджан змінює своє ставлення до війни в Україні.

Теми: ЗеленськийАзербайджан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
Усі новини...
Реклама: