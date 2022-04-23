Зеленский объяснил "нейтральность" Азербайджана по поводу войны в Украине

Президент Владимир Зеленский считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ на том уровне, что Киев требует от других государств.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть поддержка со стороны Азербайджана, но не поддержка оружием.

Реклама:

"(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах", - заявил он.

По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.

"Это одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно", – пояснил президент.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Азербайджан также не всегда поддерживает резолюции ООН, нужные Украине, но поставляет нефтепродукты для украинской армии.

Смотрите объяснение ЕвроПравды об изменении ситуации на Кавказе после 24 февраля в видео Мир на Кавказе на условиях РФ – что происходит в Карабахе.

Об отношениях Баку к войне читайте в статье Вопреки российскому запрету: как Азербайджан меняет свое отношение к войне в Украине.