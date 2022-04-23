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Зеленский объяснил "нейтральность" Азербайджана по поводу войны в Украине

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 22:19

Президент Владимир Зеленский считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ на том уровне, что Киев требует от других государств.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть поддержка со стороны Азербайджана, но не поддержка оружием.

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"(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах", - заявил он.

По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.

"Это одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно", – пояснил президент.

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Как известно, Азербайджан также не всегда поддерживает резолюции ООН, нужные Украине, но поставляет нефтепродукты для украинской армии.

Смотрите объяснение ЕвроПравды об изменении ситуации на Кавказе после 24 февраля в видео Мир на Кавказе на условиях РФ – что происходит в Карабахе.

Об отношениях Баку к войне читайте в статье Вопреки российскому запрету: как Азербайджан меняет свое отношение к войне в Украине.

Темы: ЗеленскийАзербайджан
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