Зеленский объяснил "нейтральность" Азербайджана по поводу войны в Украине
Президент Владимир Зеленский считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ на том уровне, что Киев требует от других государств.
Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на пресс-конференции в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что у Украины есть поддержка со стороны Азербайджана, но не поддержка оружием.
"(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах", - заявил он.
По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.
"Это одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно", – пояснил президент.
Как известно, Азербайджан также не всегда поддерживает резолюции ООН, нужные Украине, но поставляет нефтепродукты для украинской армии.
Смотрите объяснение ЕвроПравды об изменении ситуации на Кавказе после 24 февраля в видео Мир на Кавказе на условиях РФ – что происходит в Карабахе.
Об отношениях Баку к войне читайте в статье Вопреки российскому запрету: как Азербайджан меняет свое отношение к войне в Украине.