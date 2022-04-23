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Росіяни переписують підручники з історії: прибирають згадки про Україну і Київ – росЗМІ

Мазуренко Альона Субота, 23 квітня 2022, 23:12
фото: "Радіо Свобода"

Співробітників одного з найстаріших російських видавництв навчальної літератури "Просвещєніє" змушують видаляти з підручників усі згадки про Україну та Київ.

Джерело: працівники видавництва у коментарі Медіазоні

Деталі: За словами двох співробітників "Просвещєнія", на умовах анонімності, їх, під загрозою звільнення, змушують переписувати підручники з історії для російських школярів.

Зазначається, що курс на "вичистку" України та Києва з російських підручників був узятий ще в 2014 році — відтоді авторам і редакторам довелося згадувати Україну якомога рідше і в якомога нейтральнішому тоні.

У перший же день війни співробітники "Освіти" отримали усне розпорядження прибрати згадки України скрізь, де це можливо. Найважче тим, хто займається підручниками з історії.

Пряма мова: "Перед нами стоїть завдання — зробити так, начебто України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше. повірити у те, що йому розповідають про неї з телевізора".

У видавництві перевіряли кожен підручник на актуальність раз на п'ять років, але з 2014 перевірки стали проходити набагато частіше.

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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