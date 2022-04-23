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Россияне переписывают учебники истории: убирают упоминания об Украине и Киеве – росСМИ

Мазуренко Алена Суббота, 23 апреля 2022, 23:12
фото: "Радио Свобода"

Сотрудников одного из старейших издательств российской учебной литературы "Просвещение" заставляют удалять из учебников все упоминания об Украине и Киеве. 

Источник: работники издательства в комментарии Медиазоне

Детали: По словам двух сотрудников "Просвещения", на условиях анонимности, их, под угрозой увольнения,  заставляют переписывать учебники по истории для российских школьников.

Отмечается, что курс на "вычистку" Украины и Киева из российских учебников был взят еще в 2014 году — с тех пор авторам и редакторам пришлось упоминать Украину как можно реже и в как можно более нейтральном тоне.

В первый же день войны сотрудники "Просвещения" получили устное распоряжение убрать упоминания Украины везде, где это возможно. Труднее всего тем, кто занимается учебниками по истории.

Прямая речь: "Перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора".

В издательстве проверяли каждый учебник на актуальность раз в пять лет, но с 2014 года проверки стали проходить гораздо чаще.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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