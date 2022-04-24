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Зведення Генштабу: Росіяни розгорнули "Іскандери" біля кордону України

Анастасія КалатурНеділя, 24 квітня 2022, 06:59

Росіяни розгорнули пускові установки ОТРК "Іскандер-М" за 60 км від кордону України у Бєлгородській області на Слобожанському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи у Бєлгородській області.

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Ворог продовжує частково блокувати Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Аби ускладнити переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник дистанційно мінував місцевість.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи білоруських військ продовжують прикривати українсько-білоруський кордон  в Брестській та Гомельській областях. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельської області проводилось інженерне обладнання позицій.

На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ РФ продовжує посилено охороняти українсько-російський кордон  в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від України.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступ і штурм на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна.

На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.

На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.  На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі". Завдає авіаційних ударів, зокрема з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник намагається налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури українських населених пунктів.

ЗСУ знищено сімнадцять повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет.

На території Донецької та Луганської областей відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотори танки, п’ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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