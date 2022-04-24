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Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" у границы Украины

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 апреля 2022, 06:59

Россияне развернули пусковые установки ОТРК "Искандер-М" в 60 км от границы Украины в Белгородской области на Слобожанском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск, перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области.

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Враг продолжает частично блокировать Харьков, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Для того, чтобы усложнить перемещения подразделений Сил обороны в районе населённого пункта Коротичи противник дистанционно  минировал  местность.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения белорусских войск продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области производилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ РФ продолжает усиленно охранять украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от Украины.

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Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулько и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступление и штурм на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное.

На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная.

На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны. На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировал наши подразделения в районе "Азовстали". Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник пытается наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, на отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.

ВСУ уничтожено семнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей отражены двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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