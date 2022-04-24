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МЗС Австрії виступає проти членства України в ЄС

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 07:43
МЗС Австрії виступає проти членства України в ЄС
Александер Шалленберг, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Про це він заявив у виступі 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський.

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Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Австрійське видання Heute наводить також слова Шалленберга про те, що Україні в принципі не варто ставати членом ЄС, навіть у подальшому. Він висловився за "інший шлях" для України, ніж повне членство. 

За словами міністра, повинні бути також інші моделі, ніж вступ України до ЄС, доєднання до Єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. Шалленберг закликав до більшої гнучкості в пошуку механізмів зближення України та ЄС. 

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Проте, він безперечно підтримав подальше поглиблення відносин ЄС з Україною.  "Ми експортуємо наш західний спосіб життя", - пояснив він.

Раніше президент ЄвроРади Шарль Мішель в інтерв’ю відмовився говорити про те, чи взі держави ЄС згідні з перспективою членства України.

У офісі Зеленського, втім, впевнені в успіху переговорів. 

Читайте інтерв’ю дипрадника Зеленського "Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років".

Теми: АвстріяєвроінтеграціяЄСУкраїна
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