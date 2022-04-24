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МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 07:43
МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС
Александер Шалленберг, фото Getty Images

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом он заявил в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, сообщает Европейская правда.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.

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Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, чем полное членство.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

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Однако он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. "Мы экспортируем наш западный образ жизни", - пояснил он.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью отказался говорить о том, согласны ли все государства ЕС с перспективой членства Украины.

В офисе Зеленского, впрочем, уверены в успехе переговоров.

Читайте интервью дипсоветника Зеленского "Наше вступление в ЕС точно будет в ближайшие годы".

Темы: АвстрияевроинтеграцияЕСУкраина
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