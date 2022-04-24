Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 07:43
Александер Шалленберг, фото Getty Images

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом он заявил в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, сообщает Европейская правда.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.

Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, чем полное членство.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Однако он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. "Мы экспортируем наш западный образ жизни", - пояснил он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью отказался говорить о том, согласны ли все государства ЕС с перспективой членства Украины.

В офисе Зеленского, впрочем, уверены в успехе переговоров.

Читайте интервью дипсоветника Зеленского "Наше вступление в ЕС точно будет в ближайшие годы".

Темы: АвстрияевроинтеграцияЕСУкраина
Главное сегодня

Украинские военные остановили вражеские ДРГ и уничтожили до 50% их состава – ОК "Юг"

Макрон победил с результатом 58% – экзит-пол

видео"Азов" показал женщин и детей в подземелье Мариуполя: запасов воды и еды на считанные дни

Бывший сотрудник "Азовстали" сдает россиянам информацию о заводе – росСМИ

9 российских ракет ударили по критической инфраструктуре в Полтавской области

фотоПодоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам

Все новости...
Австрия
Австрия готова поддержать "любые санкции против РФ", кроме газовых – министр
Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине
В Вене устроили молчаливую акцию против насилия россиян в Украине
Последние новости
03:57
Херсон является ключевым для достижения цели России – британская разведка
03:14
Харьковщина: в помещениях вывезенного в Россию завода оккупанты устроили концлагерь – ОВА
02:34
Байден поздравил Макрона и отметил совместную поддержку Украины
02:04
Украинские военные остановили вражеские ДРГ и уничтожили до 50% их состава – ОК "Юг"
01:41
В Париже полиция применила слезоточивый газ во время акций протеста
01:08
Зеленский поздравил Макрона: "Шагаем вместе к новым общим победам"
00:30
Враг сосредотачивает усилия по направлению Гуляйполя – Запорожская ОВА
23:49
Зеленский поблагодарил Байдена: дружба и партнерство между США и Украиной крепки как никогда
22:59
Донецкая область: россияне убили 5 гражданских, еще 5 ранены
22:50
Байден: Спустя два месяца после нападения Путина Киев все еще стоит. США продолжат поддержку
Все новости...