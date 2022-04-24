Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Луганщину: 8 загиблих

Ірина БалачукНеділя, 24 квітня 2022, 08:38
Зруйнований росіянами будинок на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Щонайменше 8 людей загинули та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Луганщина під вогнем росіян: вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції. Такі наслідки мали обстріли з боку російської армії".

Деталі: За словами голови ОВА, шестеро осіб загинули після артилерійської атаки 23 квітня по містах Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені. 

 
Зруйновані росіянами будинки на Луганщині 
Фото з Telegram Гайдая 

Також стало відомо про двох жертв у Попасній, які загинули декілька днів тому. Дві жінки померли під завалами, коли у їхній будинок влучив ворожий снаряд.

Крім того, вдень 23 квітня співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілів трьох осіб в Рубіжному.

Загалом, за словами Гайдая, 23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

ВІДЕО ДНЯ

У Лисичанську ще зранку зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’ям охопило приватний будинок.

У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч. Також постраждала будівля нацполіції.

Теми: Луганська областьвійнажертви
Головне сьогодні

Макрон переміг із результатом 58% – екзит-пол

відео"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні

Колишній співробітник "Азовсталі" здає росіянам інформацію про завод – росЗМІ

9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині

ФОТОПодоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам

Статус УБД дадуть лише тим добровольцям, які брали участь у бойових діях – міністр

Усі новини...
Луганська область
Російські окупанти готуються атакувати Сєвєродонецьк – зведення Генштабу
Окупанти артою обстріляли Золоте, є загиблі
На Луганщині збили дрон окупантів
Останні новини
00:30
Ворог зосереджує зусилля в напрямку Гуляйполя – Запорізька ОВА
23:49
Зеленський подякував Байдену: дружба і партнерство між США і Україною міцні як ніколи
22:59
Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, ще 5 поранені
22:50
Байден: 2 місяці з часу нападу Путіна і Київ стоїть. США продовжать підтримку
22:41
Окупанти планують наступ на Кривий Ріг – Вілкул
22:28
Росіяни вбивали людей у Бучі снарядами часів Першої світової – The Guardian
22:18
Макрон переміг із результатом 58% – екзит-пол
22:15
відео"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні
22:02
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищено сотню російських окупантів
22:00
Прем'єр Словенії програє парламентські вибори –екзіт-пол
Усі новини...