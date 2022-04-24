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Росіяни обстріляли Луганщину: 8 загиблих

Ірина БалачукНеділя, 24 квітня 2022, 08:38
Росіяни обстріляли Луганщину: 8 загиблих
Зруйнований росіянами будинок на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Щонайменше 8 людей загинули та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Луганщина під вогнем росіян: вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції. Такі наслідки мали обстріли з боку російської армії".

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Деталі: За словами голови ОВА, шестеро осіб загинули після артилерійської атаки 23 квітня по містах Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені. 

 
Зруйновані росіянами будинки на Луганщині 
Фото з Telegram Гайдая 

Також стало відомо про двох жертв у Попасній, які загинули декілька днів тому. Дві жінки померли під завалами, коли у їхній будинок влучив ворожий снаряд.

Крім того, вдень 23 квітня співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілів трьох осіб в Рубіжному.

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Загалом, за словами Гайдая, 23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

У Лисичанську ще зранку зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’ям охопило приватний будинок.

У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч. Також постраждала будівля нацполіції.

Теми: Луганська областьвійнажертви
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