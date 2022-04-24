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Россияне обстреляли Луганскую область: 8 погибших

Ирина БалачукВоскресенье, 24 апреля 2022, 08:38
Россияне обстреляли Луганскую область: 8 погибших
Разрушенный россиянами дом в Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

По меньшей мере, 8 человек погибли и двое получили ранения в результате российских обстрелов Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Луганщина под огнем россиян: восемь погибших, двое раненых, пострадали не менее семи домов и полицейский отдел. Такие последствия имели обстрелы со стороны российской армии".

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Детали: По словам главы ОВА, шесть человек погибли после артиллерийской атаки 23 апреля по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены. 

 
Разрушенные россиянами дома в Луганской области
Фото из Telegram Гайдая 

Также стало известно о двух жертвах в Попасной, погибших несколько дней назад. Две женщины умерли под завалами, когда в их дом попал вражеский снаряд.

Кроме того, днем ​​23 апреля сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном.

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В целом, по словам Гайдая, 23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

В Лисичанске еще с утра загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламенем охватило частный дом.

В Северодонецке разрушения получили сразу 5 домов, четыре из которых расположены рядом. Также пострадало здание нацполиции.

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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