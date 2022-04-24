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Зеленський на Великдень у Софії Київській попросив сили для перемоги

Ірина БалачукНеділя, 24 квітня 2022, 09:58
Зеленський на Великдень у Софії Київській попросив сили для перемоги
Зеленський в Софії Київській. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем з собору Софії Київської – у своїй молитві президент просив Бога захистити кожного українця і дати сили для боротьби і перемоги.

Джерело: привітання президента

Пряма мова Зеленського: "На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання. З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас з Великоднем".

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Деталі: Зеленський записав своє привітання у великій святині українського народу – Софійському соборі. Він нагадав, що цей собор був закладений тисячу років тому, пережив ординську навалу і нацистську окупацію, і нині дає віру в нову перемогу України в те, що "нас не знищить жодна орда, жодна нечисть".

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна долає темні часи, а всі українці борються "за світлу ідею на світлій стороні".

Пряма мова Зеленського: "На нашому боці правда, люди, Господь і вище небесне сяйво – сила заступниці роду людського Богородиці Оранти. Вона наді мною, вона над нами усіма. Допоки є Оранта – є Софія, а з нею стоїть Київ, а з ними – уся Україна.

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Над образом Оранти написані слова з Книги псалмів: "Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком". У цей великий день ми всі віримо, що наш світанок скоро настане".

Деталі: Президент зазначив, що "в день Воскресіння Христового, що символізує перемогу життя над смертю", кожен українець просить одного: "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

У своїй молитві Зеленський просив зберегти життя всіх українських захисників і тих, хто їм допомагає – волонтерів, медиків, рятувальників, зберегти "усіх матерів, усіх, хто чекає сина чи доньку з війни, і дати сили тим, хто не дочекався свою дитину з війни".

Президент просив, щоб "наші діди і батьки, які будували цю країну, а сьогодні бачать, як її руйнують, побачили, як наша земля буде звільнена і відбудована". А українцям дати сили це зробити.

Він просив під час Великого суду не забути тих, хто забув усі його заповіді і нищив нашу країну. Не забути про Бучу, Ірпінь, Бородянку, Чернігів, Маріуполь та інші міста-мученики і їхніх героїчних захисників.  

Пряма мова Зеленського: "Наші серця сповнені лютим гнівом, наші душі сповнені лютою ненавистю до загарбників і всього, що вони накоїли. Не дай люті зруйнувати нас зсередини. Перетвори її на добру силу, аби перемогти сили зла. Вбережи нас від розбрату і розколів. Не дай нам втратити єдність. Зміцни нашу волю і наш дух. Не дай нам втратити себе. Не дай нам втратити жагу до свободи, а отже – не дай нам втратити запал до праведної боротьби. Не дай нам втратити надію на перемогу і почуття власної гідності – а отже не втратити власну свободу, не втратити Україну, а отже – не втратити віру".

Деталі: Президент підсумував, що велике свято сьогодні дає українцям велику надію і непохитну віру в те, що "світло переможе темряву, добро переможе зло, а життя переможе смерть, а отже неодмінно переможе Україна".

Теми: Зеленськийвійнацерква
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