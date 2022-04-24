Зеленский на Пасху в Софии Киевской попросил силы для победы

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой из собора Софии Киевской – в своей молитве президент просил Бога защитить каждого украинца и дать силы для борьбы и победы.

Источник: поздравление президента

Прямая речь Зеленского: "На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечная благодать и процветание. С верой и уверенностью в это я поздравляю всех вас с Пасхой".

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Детали: Зеленский записал свое поздравление в великой святыне украинского народа – в Софийском соборе. Он напомнил, что этот собор был заложен тысячу лет назад, пережил ордынское нашествие и нацистскую оккупацию, и ныне дает веру в новую победу Украины в то, что "нас не уничтожит ни одна орда, ни одна нечисть".

Зеленский отметил, что сегодня Украина живет в темные времена, а все украинцы борются "за светлую идею на светлой стороне".

Прямая речь Зеленского: "На нашей стороне правда, люди, Господь и высшее небесное сияние – сила заступницы рода человеческого Богородицы Оранты. Она надо мной, она над нами всеми. Пока есть Оранта – есть София, а с ней стоит Киев, а с ними – вся Украина.

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Над образом Оранты написаны слова из Книги псалмов: "Бог посреди города, и он не поколеблется. Бог ему поможет перед рассветом". В этот великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит".

Детали: Президент отметил, что "в день Воскресения Христова, символизирующего победу жизни над смертью", каждый украинец просит одного: "Боже великий, единый, нам Украину храни".

В своей молитве Зеленский просил сохранить жизнь всех украинских защитников и тех, кто им помогает – волонтеров, медиков, спасателей, "сохранить всех матерей, всех, кто ждет сына или дочь с войны, и дать силы тем, кто не дождался своего ребенка войны".

Президент просил, чтобы "наши деды и родители, которые строили эту страну, а сегодня видят, как ее разрушают, увидели, как наша земля будет освобождена и восстановлена". А украинцам дать силы это сделать.

Он просил во время Великого суда не забыть тех, кто забыл все его заповеди и уничтожал нашу страну. Не забыть о Буче, Ирпене, Бородянке, Чернигове, Мариуполе и других городах-мучениках и их героических защитниках.

Прямая речь Зеленского: "Наши сердца исполнены свирепого гнева, наши души исполнены яростной ненависти к захватчикам и всему, что они натворили. Не дай ярости разрушить нас изнутри. Преврати ее в добрую силу, чтобы победить силы зла. Защити нас от раздоров и расколов. Не дай нам утратить единство. Укрепи нашу волю и наш дух. Не дай нам потерять себя. Не дай нам потерять страсть к свободе, а значит – не дай нам потерять страсть к праведной борьбе. Не дай нам потерять надежду на победу и чувство собственного достоинства – а значит не потерять собственную свободу. Не потерять Украину, а значит – не потерять веру".

Детали: Президент подытожил, что великий праздник сегодня дает украинцам большую надежду и непоколебимую веру в то, что "свет победит тьму, добро победит зло, а жизнь победит смерть, а значит, непременно победит Украина".