ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини – ОК "Південь"

Збройні сили відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

Джерело: звіт Оперативного командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами. Понісши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки".

Деталі: У ЗСУ не називають звільнені населені пункти.

За даними ОК, загальні втрати противника 23 квітня в регіоні складають 74 окупанти та 13 одиниць техніки: 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.