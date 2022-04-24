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ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 10:51
ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК Юг
фото оп

Вооруженные силы возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

Источник: отчет Оперативного командования "Юг" в Facebook

Дословно: "Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

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Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки".

Детали: В ВСУ не называют освобожденные населенные пункты.

По данным ОК, общие потери противника 23 апреля в регіоне составляют 74 оккупанта и 13 единиц техники: 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.

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Темы: Вооруженные силыХерсонская областьвойнаоккупация
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