ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"

Вооруженные силы возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

Источник: отчет Оперативного командования "Юг" в Facebook

Дословно: "Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

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Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки".

Детали: В ВСУ не называют освобожденные населенные пункты.

По данным ОК, общие потери противника 23 апреля в регіоне составляют 74 оккупанта и 13 единиц техники: 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.