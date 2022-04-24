Британська розвідка: РФ вдалося дещо просунутися на Донбасі, Україна впевнено тримає оборону

Російській армії вдалося зайняти деякі нові території з початку спроб наступу на Донбасі, але українська армія рішуче чинить спротив на усіх напрямках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в останньому огляді британської розвідки про війну в Україні, які публікує Міністерство оборони.

У ньому зазначають, що Україна цього тижня відбила численні спроби наступу уздовж фронту на Донбасі.

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"Попри те, що Росія змогла дещо просунутися, українська армія чинила рішучий опір на усіх нарпямках і завдала значних втрат російським силам. На ефективність російських підрзоділів ймовірно впливає їхній низький моральний дух та обмежений час на відновлення боєзданості і реорганізацію сил після попередніх наступальних операцій", - зазначає британська розвідка.

Мапа війни в Україні Ministry of Defence

В огляді 23 квітня зазначали, що за попередню добу РФ не вдалося досягти якихось явних успіхів.

Тим часом, у ЄС очікують, що Росія, ймовірно, посилить свої військові атаки на сході України та вздовж узбережжя країни.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у п’ятницю у російській армії назвали завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною".