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Британська розвідка: РФ вдалося дещо просунутися на Донбасі, Україна впевнено тримає оборону

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 12:19
Мапа війни, британське Міноборони

Російській армії вдалося зайняти деякі нові території з початку спроб наступу на Донбасі, але українська армія рішуче чинить спротив на усіх напрямках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в останньому огляді британської розвідки про війну в Україні, які публікує Міністерство оборони.

У ньому зазначають, що Україна цього тижня відбила численні спроби наступу уздовж фронту на Донбасі.

"Попри те, що Росія змогла дещо просунутися, українська армія чинила рішучий опір на усіх нарпямках і завдала значних втрат російським силам. На ефективність російських підрзоділів ймовірно впливає їхній низький моральний дух та обмежений час на відновлення боєзданості і реорганізацію сил після попередніх наступальних операцій", - зазначає британська розвідка. 

 
Мапа війни в Україні
Ministry of Defence

В огляді 23 квітня зазначали, що за попередню добу РФ не вдалося досягти якихось явних успіхів.

Тим часом, у ЄС очікують, що Росія, ймовірно, посилить свої військові атаки на сході України та вздовж узбережжя країни.

Нагадаємо, у п’ятницю у російській армії назвали завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною".

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Теми: війнаУкраїнаРосіяВелика Британія
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