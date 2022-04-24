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Разведка Британии: РФ немного продвинулась на Донбассе, Украина решительно держит оборону

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 12:19
Карта войны, британское Минобороны

Российской армии удалось занять некоторые новые территории с начала попыток наступления на Донбассе, украинская армия решительно оказывает сопротивление на всех направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в последнем обзоре британской разведки о войне в Украине.

В нем отмечают, что Украина на этой неделе отразила многочисленные попытки наступления вдоль фронта на Донбассе.

"Несмотря на то, что Россия смогла несколько продвинуться, украинская армия оказывала решительное сопротивление на всех направлениях и нанесла значительные потери российским силам. На эффективность российских подразделений вероятно влияет их низкий моральный дух и ограниченное время на восстановление боеспособности и реорганизацию сил после предыдущих наступательных операций", – отмечает британская разведка.

 
Карта войны в Украине
Ministry of Defence

В обзоре 23 апреля отмечали, что за предыдущие сутки РФ не удалось достичь каких-либо явных успехов.

Тем временем в ЕС ожидают, что Россия, вероятно, усилит свои военные атаки на востоке Украины и вдоль побережья страны.

Напомним, в пятницу в российской армии назвали задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной".

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Темы: войнаУкраинаРосcияВеликобритания
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