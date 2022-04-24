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Разведка Британии: РФ немного продвинулась на Донбассе, Украина решительно держит оборону

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 12:19
Разведка Британии: РФ немного продвинулась на Донбассе, Украина решительно держит оборону
Карта войны, британское Минобороны

Российской армии удалось занять некоторые новые территории с начала попыток наступления на Донбассе, украинская армия решительно оказывает сопротивление на всех направлениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в последнем обзоре британской разведки о войне в Украине.

В нем отмечают, что Украина на этой неделе отразила многочисленные попытки наступления вдоль фронта на Донбассе.

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"Несмотря на то, что Россия смогла несколько продвинуться, украинская армия оказывала решительное сопротивление на всех направлениях и нанесла значительные потери российским силам. На эффективность российских подразделений вероятно влияет их низкий моральный дух и ограниченное время на восстановление боеспособности и реорганизацию сил после предыдущих наступательных операций", – отмечает британская разведка.

 
Карта войны в Украине
Ministry of Defence

В обзоре 23 апреля отмечали, что за предыдущие сутки РФ не удалось достичь каких-либо явных успехов.

Тем временем в ЕС ожидают, что Россия, вероятно, усилит свои военные атаки на востоке Украины и вдоль побережья страны.

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Напомним, в пятницу в российской армии назвали задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной".

Темы: войнаУкраинаРосcияВеликобритания
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