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В МЗС відреагували на заяви Австрії, де виступили проти членства України в ЄС

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 13:54
Олег Ніколенко

В МЗС висловили розчарування позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберга, який вважає, що вважає, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Про це "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи" - сказав він.

За словами речника, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

Він нагадав слова міністра Дмитра Кулеби, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів і що їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи.

"Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України" - зазначив Ніколенко.

"Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Без перебільшень наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей" - наголосили в МЗС.

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Нагадаємо, на думку австрійського міністра, Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Зокрема, міністр вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський.

Він обгрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Теми: АвстріяЄС
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