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В МИДе отреагировали на заявления Австрии, где выступили против членства Украины в ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 13:54
Олег Николенко

В МИД выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что считает, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом "Европейской правде" заявил представитель МИД Олег Николенко.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.

По его словам, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.

Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - подчеркнули в МИД.

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Напомним, по мнению австрийского министра, Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.

Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Темы: АвстрияЕС
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