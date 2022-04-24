ГУР: На Харківщині росіяни намагаються завести свого оператора і пустити рублі 

Російські загарбники у Харківській області України встановлюють обладнання російського мобільного оператора "Мегафон", намагаються запровадити там рублі, а також агітують людей їздити до Російської Федерації по закупи.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами".

Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон".

Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків".

Деталі: За даними української розвідки, мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої "допомоги" та дивують росіян самоорганізацією

На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди самоорганізовуються заради взаємодопомоги.

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У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

За даними ГУР, впродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях.

Дослівно: "Окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством".