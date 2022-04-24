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ГУР: В Харьковской области россияне пытаются завести своего оператора и пустить рубли

Елена РощинаВоскресенье, 24 апреля 2022, 14:29

Российские захватчики в Харьковской области Украины устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон", пытаются ввести там рубли, а также агитируют людей ездить в Российскую Федерацию закупаться.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон".

Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств".

Детали: По данным украинской разведки, жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией

На оккупированных территориях Харьковской области развивается широкое волонтерское движение. Люди самоорганизуются ради взаимопомощи.

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В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Волонтеры самостоятельно собирают деньги, принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

По данным ГУР, на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в своих целях.

Дословно: "Оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: "В России все было бы по-другому. Никто не занимался бы волонтерством".

Темы: Харьковская областьРосcияоккупацияразведка
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