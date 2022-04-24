Одеса: у лікарні лишаються 10 постраждалих від обстрілу, двох оперуватимуть
У стаціонарі залишаються десять постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Одеси російськими військами, що стався у суботу.
Джерело: головлікар однієї з муніципальних клінічних лікарень Микола Турчин, повідомляє Думська
Деталі: За словами лікаря, дев'ять із постраждалих, які залишаються в стаціонарі, дістали поранень після попадання ракети в житловий будинок, ще одна жінка постраждала на Ново-Міському кладовищі.
"Всі у стабільному стані, є тяжкі, є середні. Двох найлегших найближчими днями випишуть. Дітей серед постраждалих немає", – зазначив медик.
"Основний характер травм – уламкові поранення від вибитого скла. Ще двоє пошкодили кінцівки, коли вистрибували з верхніх поверхів на козирок. Одній із них знадобиться операція. Ще одна операція на передпліччі буде потрібна чоловікові, який у машині чекав дружину із салону краси. Сама жінка вже виписана", – розповів Турчин.
Загалом внаслідок обстрілу, що стався 23 квітня, було поранено 18 людей, вісім лікуються амбулаторно. Вісім одеситів загинули.
Зокрема, загинули журналістка Валерія Глодан, її мама та 3-місячна донька.