Одеса: у лікарні лишаються 10 постраждалих від обстрілу, двох оперуватимуть

У стаціонарі залишаються десять постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Одеси російськими військами, що стався у суботу.

Джерело: головлікар однієї з муніципальних клінічних лікарень Микола Турчин, повідомляє Думська

Деталі: За словами лікаря, дев'ять із постраждалих, які залишаються в стаціонарі, дістали поранень після попадання ракети в житловий будинок, ще одна жінка постраждала на Ново-Міському кладовищі.

"Всі у стабільному стані, є тяжкі, є середні. Двох найлегших найближчими днями випишуть. Дітей серед постраждалих немає", – зазначив медик.

"Основний характер травм – уламкові поранення від вибитого скла. Ще двоє пошкодили кінцівки, коли вистрибували з верхніх поверхів на козирок. Одній із них знадобиться операція. Ще одна операція на передпліччі буде потрібна чоловікові, який у машині чекав дружину із салону краси. Сама жінка вже виписана", – розповів Турчин.

Загалом внаслідок обстрілу, що стався 23 квітня, було поранено 18 людей, вісім лікуються амбулаторно. Вісім одеситів загинули.

Зокрема, загинули журналістка Валерія Глодан, її мама та 3-місячна донька.