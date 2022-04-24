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Одесса: в больнице остаются 10 пострадавших от обстрела, двух будут оперировать

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 16:41
Одесса: в больнице остаются 10 пострадавших от обстрела, двух будут оперировать
последствия обстрела Одессы 23 апреля, скриншот видео

В стационаре остаются десять пострадавших в результате ракетного обстрела Одессы российскими войсками, произошедшего в субботу.

Источник: главврач одной из муниципальных клинических больниц Николай Турчин, сообщает Думская

Детали: По словам врача, девять из остающихся в стационаре пострадавших получили ранения после попадания ракеты в жилой дом, еще одна женщина пострадала на Ново-Городском кладбище.

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"Все в стабильном состоянии, есть тяжелые, есть средние. Двух самых легких в ближайшие дни выпишут. Детей среди пострадавших нет", — отметил медик.

"Основной характер травм — осколочные ранения от выбитого стекла. Еще двое повредили конечности, когда выпрыгивали с верхних этажей на козырек. Одной из них понадобится операция. Еще одна операция на предплечье будет необходима мужчине, который в машине ждал жену из салона красоты. Сама женщина уже выписана", — рассказал Турчин.

Всего в результате обстрела ранения получили 18 человек, восемь лечатся амбулаторно. Восемь одесситов погибли.

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В частности, погибли журналистка Валерия Глодан, ее мама и 3-месячная дочь.

Темы: Одессавойнамедицина
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