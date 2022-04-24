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Харківщина: на Великдень росіяни вбили двох і поранили 14 людей

Катерина ТищенкоНеділя, 24 квітня 2022, 21:13
Харківщина: на Великдень росіяни вбили двох і поранили 14 людей
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині у неділю внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули і 14 – поранено.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

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Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.

2 людини загинули – у Харкові та Чугуєві".

Що передувало: На Великдень росіяни обстріляли багатоповерхівку та приватну садибу в Чугуєві, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік і троє дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

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Теми: Харківська областьХарківвійна
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