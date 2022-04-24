Харківщина: росіяни обстріляли Чугуїв, 1 загинув, 3 поранених
На Великдень росіяни обстріляли багатоповерхівку та приватну садибу в Чугуєві, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік і троє дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.
Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на міську голову Чугуєва Галину Мінаєву, Харківська обласна прокуратура, начальник поліції області Володимир Тимошко
Пряма мова Тимошка: "Дитина 2010 року народження, діагноз: осколочні поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені.
Мати 1986 року народження діагноз: осколочні поранення лівого бедра.
Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс".
Деталі: Близько 18:50 прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілів загинув 59-річний чоловік. Поліція та місцева влада спершу не повідомляли про загиблих.
Також окупанти відкрили артилерійський вогонь по селу Малинівка Чугуївського району, через що поранення дістали жінка й чоловік.
Голова поліції попросив мешканців Харківщини лишатися вдома на Великдень, бо російські окупанти ладні вести обстріли по цивільних навіть у релігійне свято.
Мінаєва розповіла журналістам, що в місті є руйнування житлової забудови внаслідок обстрілів.
Передісторія:
- 23 квітня очільник військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов попередив, що мешканцям області краще не залишати домівок, тому що окупанти готують провокації на свято. Троє людей загинули в передмістях Харкова 23 квітня внаслідок обстрілів ворога.
- Збройні сили України вибили окупантів із трьох сіл на північ від Харкова 23 квітня.