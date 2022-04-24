Харківщина: росіяни обстріляли Чугуїв, 1 загинув, 3 поранених

На Великдень росіяни обстріляли багатоповерхівку та приватну садибу в Чугуєві, внаслідок чого загинув 59-річний чоловік і троє дістали поранення, зокрема 11-річна дитина.

Джерело: "Суспільне Харків" з посиланням на міську голову Чугуєва Галину Мінаєву, Харківська обласна прокуратура, начальник поліції області Володимир Тимошко

Пряма мова Тимошка: "Дитина 2010 року народження, діагноз: осколочні поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені.

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Мати 1986 року народження діагноз: осколочні поранення лівого бедра.

Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс".

Деталі: Близько 18:50 прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілів загинув 59-річний чоловік. Поліція та місцева влада спершу не повідомляли про загиблих.

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Також окупанти відкрили артилерійський вогонь по селу Малинівка Чугуївського району, через що поранення дістали жінка й чоловік.

Голова поліції попросив мешканців Харківщини лишатися вдома на Великдень, бо російські окупанти ладні вести обстріли по цивільних навіть у релігійне свято.

Мінаєва розповіла журналістам, що в місті є руйнування житлової забудови внаслідок обстрілів.

Пошкодження будинків Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

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