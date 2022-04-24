Харьковщина: на Пасху россияне убили двоих и ранили 14 человек

В Харьковской области в воскресенье в результате вражеских обстрелов два человека погибли и 14 ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве".

Что предшествовало: На Пасху россияне обстреляли многоэтажку и частный дом в Чугуеве, в результате чего погиб 59-летний мужчина и трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.