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Харьковщина: на Пасху россияне убили двоих и ранили 14 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 21:13
Олег Синегубов, фото с Facebook

В Харьковской области в воскресенье в результате вражеских обстрелов два человека погибли и 14 ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве".

Что предшествовало: На Пасху россияне обстреляли многоэтажку и частный дом в Чугуеве, в результате чего погиб 59-летний мужчина и трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Темы: Харьковская областьХарьковвойна
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