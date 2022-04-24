Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: на Пасху россияне убили двоих и ранили 14 человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 21:13
Харьковщина: на Пасху россияне убили двоих и ранили 14 человек
Олег Синегубов, фото с Facebook

В Харьковской области в воскресенье в результате вражеских обстрелов два человека погибли и 14 ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В пасхальную ночь оккупанты нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова. Были ранены три человека.

Реклама:

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве".

Что предшествовало: На Пасху россияне обстреляли многоэтажку и частный дом в Чугуеве, в результате чего погиб 59-летний мужчина и трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьХарьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Харьковская область
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: