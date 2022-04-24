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На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищено сотню російських окупантів

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 22:02
ілюстративне фото ЗСУ

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога та завдали відчутних втрат російським окупантам.

Джерело: пресцентр штабу ООС, оперативно-тактичне угрупування "Схід"

Деталі: Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" уточнює, що в районі їхньої відповідальності 24 квітня українські захисники знищили до 100 російських солдатів.

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Теми: війнаДонбасООС
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