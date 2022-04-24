На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищено сотню російських окупантів
Неділя, 24 квітня 2022, 22:02
Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога та завдали відчутних втрат російським окупантам.
Джерело: пресцентр штабу ООС, оперативно-тактичне угрупування "Схід"
Деталі: Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" уточнює, що в районі їхньої відповідальності 24 квітня українські захисники знищили до 100 російських солдатів.
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