Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага: уничтожена сотня российских оккупантов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 22:02
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага: уничтожена сотня российских оккупантов
иллюстративное фото ВСУ

В течение суток 24 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага и нанесли ощутимые потери российским оккупантам.

Источник: пресс-центр штаба ООС, оперативно-тактическая группировка "Схід"

Детали: В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.

Реклама:

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка "Схід" уточняет, что в районе их ответственности 24 апреля украинские защитники уничтожили до 100 российских солдат.

Темы: войнаДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
война
Блинкен оценил контрнаступление: Хороший прогресс
В Румынии признали, что нашли обломки якобы дрона после атаки "Шахедов" из РФ
Суд ЕС отказался отменить санкции еще четырем российским олигархам
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: