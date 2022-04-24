На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага: уничтожена сотня российских оккупантов
Воскресенье, 24 апреля 2022, 22:02
В течение суток 24 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага и нанесли ощутимые потери российским оккупантам.
Источник: пресс-центр штаба ООС, оперативно-тактическая группировка "Схід"
Детали: В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Оперативно-тактическая группировка "Схід" уточняет, что в районе их ответственности 24 апреля украинские защитники уничтожили до 100 российских солдат.
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