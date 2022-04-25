Зеленський привітав Макрона: "Крокуємо разом до нових спільних перемог"

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час минулої зустрічі, фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський привітав Емануеля Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.

Джерело: Зеленський Twitter

Пряма мова: "Вітаю Президента Франції та справжнього друга України Емануеля Макрона з перемогою на виборах.

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Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу.

Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!"

Що передувало: Макрон був переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів.

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Із перемогою Макрона також привітали президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.