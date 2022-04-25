Зеленский поздравил Макрона: "Шагаем вместе к новым общим победам"
Понедельник, 25 апреля 2022, 01:08
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
Источник: Зеленский Twitter
Прямая речь: "Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины Эмануэля Макрона с победой на выборах.
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Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа.
Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильнойю и объединенной Европе!"
Что предшествовало: Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58% голосов.
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С победой Макрона также поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.