Зеленский поздравил Макрона: "Шагаем вместе к новым общим победам"

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время прошлой встречи, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Источник: Зеленский Twitter

Прямая речь: "Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины Эмануэля Макрона с победой на выборах.

Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа.

Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильнойю и объединенной Европе!"

Что предшествовало: Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58% голосов.

С победой Макрона также поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.