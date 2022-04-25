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Зеленский поздравил Макрона: "Шагаем вместе к новым общим победам"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 01:08
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время прошлой встречи, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Источник: Зеленский Twitter

Прямая речь: "Поздравляю Президента Франции и настоящего друга Украины Эмануэля Макрона с победой на выборах.

Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа.

Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильнойю и объединенной Европе!"

Что предшествовало: Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58% голосов.

С победой Макрона также поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Темы: ЗеленскийМакронФранция
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