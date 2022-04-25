Харківщина: у приміщеннях вивезеного в Росію заводу окупанти влаштували концтабір – ОВА

У Харківській області окупанти вивезли один із заводів у Росію, а у приміщеннях облаштували концтабір і катівню.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "У приміщеннях заводу влаштували в'язницю, справжній концтабір, де людей наражають на певні тортури, змушують співпрацювати, ставати до лав збройних сил Росії".

Деталі: За його інформацією, концтабір облаштували у приміщення одного із заводів у Вовчанську.

Він також додав, що подібні дії противник здійснював і в окупованому Ізюмі для "мобілізації" місцевого населення.

Нагадаємо: На Харківщині у неділю внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули і 14 – поранено.