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Харьковщина: в помещениях вывезенного в Россию завода оккупанты устроили концлагерь – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 03:14
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В Харьковской области оккупанты вывезли один из заводов в Россию, а в помещениях обустроили концлагерь и застенку.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенной пытке, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России".

Детали: По его информации, концлагерь обустроили в помещение одного из заводов в Волчанске.

Он также добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для "мобилизации" местного населения.

Напомним: В Харьковской области в воскресенье в результате вражеских обстрелов два человека погибли и 14 ранены.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcия
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