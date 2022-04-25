Харьковщина: в помещениях вывезенного в Россию завода оккупанты устроили концлагерь – ОВА
Понедельник, 25 апреля 2022, 03:14
В Харьковской области оккупанты вывезли один из заводов в Россию, а в помещениях обустроили концлагерь и застенку.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ
Прямая речь: "В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенной пытке, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России".
Детали: По его информации, концлагерь обустроили в помещение одного из заводов в Волчанске.
Он также добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для "мобилизации" местного населения.
Напомним: В Харьковской области в воскресенье в результате вражеских обстрелов два человека погибли и 14 ранены.