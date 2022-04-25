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"У Росії є військові плани проти нас" – посол Естонії в Україні

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 05:47
У Росії є військові плани проти нас – посол Естонії в Україні
Кууск, фото: facebook

Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск заявив, що Росія погрожує Естонії та має військові плани проти неї.

Джерело: Кууск в ефірі каналу "Україна 24", цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не потрібно чекати.

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Ми надаємо Україні зброю, і кожен "Джавелін", який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою".

"Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії.

Ми дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист починається з Донбасу".

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Нагадаємо: З огляду на валовий внутрішній продукт (ВВП) Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні.

Теми: ЕстоніяРосія
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