"У России есть военные планы против нас" – посол Эстонии в Украине

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что Россия угрожает Эстонии и имеет военные планы против нее.

Источник: Кууск в эфире канала "Украина 24", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать.

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Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, делает угрозу против нас меньше".

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии.

Мы очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита начинается с Донбасса".

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Напомним: С учетом размера валового внутреннего продукта (ВВП) Эстония среди всех стран мира пообещала больше всего помощи Украине.