У Кременчуку росіяни вдарили по ТЕЦ і НПЗ на Великдень
Понеділок, 25 квітня 2022, 08:57
24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Кременчуцькій теплоелектроцентралі та по Кременчуцькому нафтопереробному заводу – одна людина загинула й семеро постраждали.
Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін
Пряма мова: "Деталі обстрілу Кременчука. Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.
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9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.
На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.
Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води".
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Передісторія:
- Уночі та вранці 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу в Кременчуку на Полтавщині. Потужності НПЗ були зруйновані вщент.
- Ввечері 24 квітня російські окупанти завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавщини, зокрема по Кременчуку.