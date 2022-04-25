У Кременчуку росіяни вдарили по ТЕЦ і НПЗ на Великдень

24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Кременчуцькій теплоелектроцентралі та по Кременчуцькому нафтопереробному заводу – одна людина загинула й семеро постраждали.

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін

Пряма мова: "Деталі обстрілу Кременчука. Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.

9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.

На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості.

Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води".

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