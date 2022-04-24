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9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині

Денис КарловськийНеділя, 24 квітня 2022, 21:52
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавщини.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

Пряма мова Луніна: "Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо".

Деталі: У військовій адміністрації пообіцяли надати всі деталі згодом. Станом на 20:35 повітряна тривога в області та всій Україні тривала.

Очевидці в соцмережах повідомляли, що російські загарбники завдали удару по Кременчуку. Також у соцмережах поширювали відео, на яких видно нібито проліт ракет у напрямку Кременчука.

Близько 21:40 військова адміністрація повідомила, що дев'ять ракет російських окупантів ударили по Полтавщині.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Приблизно з 18:50 24 квітня в усіх областях України, за винятком тимчасово захопленої Херсонщини, лунає сигнал повітряної тривоги.
  • Уночі та вранці 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу в Кременчуку на Полтавщині. Потужності НПЗ були зруйновані вщент.
  • У суботу 23 квітня, напередодні Великодня, російські "високоточні" ракети влучили в багатоповерхівку в Одесі, вбивши 8 цивільних осіб, серед них 3-місячне немовля. Разом із дитиною загинула її мати й бабуся.

Теми: обстрілПолтавська областьРосіявійна
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