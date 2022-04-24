9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині

Російські окупанти завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавщини.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

Пряма мова Луніна: "Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо".

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Деталі: У військовій адміністрації пообіцяли надати всі деталі згодом. Станом на 20:35 повітряна тривога в області та всій Україні тривала.

Очевидці в соцмережах повідомляли, що російські загарбники завдали удару по Кременчуку. Також у соцмережах поширювали відео, на яких видно нібито проліт ракет у напрямку Кременчука.

Близько 21:40 військова адміністрація повідомила, що дев'ять ракет російських окупантів ударили по Полтавщині.

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