9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині
Російські окупанти завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавщини.
Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін
Пряма мова Луніна: "Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо".
Деталі: У військовій адміністрації пообіцяли надати всі деталі згодом. Станом на 20:35 повітряна тривога в області та всій Україні тривала.
Очевидці в соцмережах повідомляли, що російські загарбники завдали удару по Кременчуку. Також у соцмережах поширювали відео, на яких видно нібито проліт ракет у напрямку Кременчука.
Близько 21:40 військова адміністрація повідомила, що дев'ять ракет російських окупантів ударили по Полтавщині.
Передісторія:
- Приблизно з 18:50 24 квітня в усіх областях України, за винятком тимчасово захопленої Херсонщини, лунає сигнал повітряної тривоги.
- Уночі та вранці 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтопереробному заводу в Кременчуку на Полтавщині. Потужності НПЗ були зруйновані вщент.
- У суботу 23 квітня, напередодні Великодня, російські "високоточні" ракети влучили в багатоповерхівку в Одесі, вбивши 8 цивільних осіб, серед них 3-місячне немовля. Разом із дитиною загинула її мати й бабуся.