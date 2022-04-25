В Кременчуге россияне ударили по ТЭЦ и НПЗ на Пасху
Понедельник, 25 апреля 2022, 08:57
24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Кременчугской теплоэлектроцентрали и по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу – один человек погиб и семеро пострадали.
Источник: глава Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин
Прямая речь: "Детали обстрела Кременчуга. Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения.
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9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.
К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести.
Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды".
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Предыстория:
- Ночью и утром 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге в Полтавской области. Мощности НПЗ были разрушены до основания.
- Вечером 24 апреля российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области, в том числе по Кременчугу.