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Регіони: росіяни завдали ударів по двох НПЗ, обстрілювали 6 областей України

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 09:13
Регіони: росіяни завдали ударів по двох НПЗ, обстрілювали 6 областей України
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У ніч на 25 квітня у Дніпропетровській області російські війська обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду, ввечері був ракетний удар по НПЗ і ТЕЦ у Кременчуку, також був удар по НПЗ у Лисичанську, тривали обстріли в "гарячих" точках.

Джерело: дані голів областей станом на 8-му ранку понеділка 25 квітня 

Полтавщина: у неділю ввечері 9 ракет ударили по Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцькій ТЕЦ. Одна людина загинула, 7 постраждали. Всі пожежі локалізовані. Майже всі райони міста – без гарячої води.

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На Дніпропетровщині кілька повітряних тривог за ніч. Опівночі окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду, що межує з Херсонщиною. Влучили по околицях. Попередньо, ніхто не постраждав.

Харківська область: обстріли із артилерії крайніх житлових кварталів міста Харків вночі продовжилися. Інформація про постраждалих ще уточнюється, на ранок відомо про одного постраждалого. 

По області на Великдень протягом дня бути активні обстріли Чугуєва, Золочева та населених пунктів районів. 

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби по області 2 людини загинули, 11 поранені.

Луганщина: вся область – під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. 

Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.

Донеччина: щільні обстріли населених пунктів вздовж лінії розмежування. Як наслідок – 5 загиблих цивільних, серед яких двоє дітей.

З ночі обстріли тривають у Мар'їнській ТГ, Торецькій, поблизу Авдіївки і Лиману. 

На ранок відомо про щонайменше одного загиблого та 4 поранених цивільних – у Лимані, у селищах Шандриголове і Середнє. 

Маріуполь: без змін. Місто в блокаді. Українські військові утримують "Азовсталь".

Херсонщина: ситуація в області напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область: обстріл с.Шевченкове, в результаті якого сталася пожежа приватних господарських будівель. 

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській та Чернігівській областях. 

Теми: війнаЛуганська областьПолтавська областьДніпропетровська область
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