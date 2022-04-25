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Регионы: россияне нанесли удары по двум НПЗ, обстреливали 6 областей Украины

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 09:13
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В ночь на 25 апреля в Днепропетровской области российские войска обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину, вечером был ракетный удар по НПЗ и ТЭЦ в Кременчуге, также был удар по НПЗ в Лисичанске, продолжались обстрелы в "горячих" точках.

Источник: данные глав областей по состоянию на 8 утра понедельника 25 апреля

Детали: Полтавщина: в воскресенье вечером 9 ракет ударили по Кременчугскому НПЗ и Кременчугской ТЭЦ. Один человек погиб, 7 пострадали. Все пожары локализованы. Почти все районы города без горячей воды.

В Днепропетровской области несколько воздушных тревог за ночь. В полночь оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину, которая граничит с Херсонской областью. Попали по окрестностям. Предварительно никто не пострадал.

Харьковская область: обстрелы из артиллерии крайних жилых кварталов Харькова ночью продолжились. Информация о пострадавших еще уточняется, к утру известно об одном пострадавшем.

По области на Пасху в течение дня были активные обстрелы Чугуева, Золочева и населенных пунктов районов.

В течение суток по области 2 человека погибли, 11 ранены.

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Луганщина: вся область – под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых.

Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Донетчина: плотные обстрелы населенных пунктов вдоль линии разграничения. Как следствие – 5 погибших гражданских, среди которых двое детей.

С ночи обстрелы продолжаются в Марьинской ТО, Торецкой, близ Авдеевки и Лимана.

Утром известно о по меньшей мере одном погибшем и 4 раненых гражданских – в Лимане, в поселках Шандриголово и Среднее.

Мариуполь: без изменений. Город в блокаде. Украинские военные удерживают "Азовсталь".

Херсонщина: ситуация в области напряженная. Россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей. Херсонская область – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: обстрел с.Шевченково, в результате которого произошел пожар частных хозяйственных построек.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Темы: войнаЛуганская областьПолтавская областьДнепропетровская область
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