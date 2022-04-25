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Зеленський розповів, про що домовлялись із Блінкеном та Остіном

Понеділок, 25 квітня 2022, 09:26
Зеленський розповів, про що домовлялись із Блінкеном та Остіном

Президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про візит до Києва держсекретаря та міністра оборони США.

Джерело: повідомлення пресслужби Зеленського.

Дослівно: "Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. 

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Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки".

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Деталі: Зеленський подякував США за те, що надана ними оборонна підтримка уже сягнула 3,4 млрд доларів і окремо зупинився на санкційній політиці. 

Президент передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований групою Єрмака-Макфола.

Цитата: "Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів". 

Ще деталі: Під час зустрічі також обговорили мирний процес. Зеленський наголосив, що "Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави".

Що було раніше:

  • У понеділок стало відомо про таємний візит до Києва держсекретаря та міністра оборони США. Джерела в ОП назвали візит "дуже продуктивним".
  • Західні ЗМІ повідомили, що Блінкен і Остін у Києві повідомили про новий пакет військової допомоги для України та 15 країн-союзників на суму 713 мільйонів доларів.
  • Для Києва при цьому передбачено близько 322 мільйонів доларів. Це готівка, яку країна може використати для придбання поставок, які їй потрібні. 
  • Також держсекретар повідомив, про поступове повернення в Україну і Київ посольства США та про призначення посла. 
  • Під час своєї прес-конференції 23 квітня Зеленський випадково анонсував візит держсекретаря та міністра оборони США.

Теми: ЗеленськийСША
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