Зеленський розповів, про що домовлялись із Блінкеном та Остіном

Президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про візит до Києва держсекретаря та міністра оборони США.

Джерело: повідомлення пресслужби Зеленського.

Дослівно: "Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим.

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Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки".

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Деталі: Зеленський подякував США за те, що надана ними оборонна підтримка уже сягнула 3,4 млрд доларів і окремо зупинився на санкційній політиці.

Президент передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований групою Єрмака-Макфола.

Цитата: "Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів".

Ще деталі: Під час зустрічі також обговорили мирний процес. Зеленський наголосив, що "Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави".

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