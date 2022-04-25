Зеленський розповів, про що домовлялись із Блінкеном та Остіном
Президент Володимир Зеленський офіційно повідомив про візит до Києва держсекретаря та міністра оборони США.
Джерело: повідомлення пресслужби Зеленського.
Дослівно: "Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим.
Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки".
Деталі: Зеленський подякував США за те, що надана ними оборонна підтримка уже сягнула 3,4 млрд доларів і окремо зупинився на санкційній політиці.
Президент передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований групою Єрмака-Макфола.
Цитата: "Ми розуміємо, якими мають бути наступні кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів".
Ще деталі: Під час зустрічі також обговорили мирний процес. Зеленський наголосив, що "Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави".
Що було раніше:
- У понеділок стало відомо про таємний візит до Києва держсекретаря та міністра оборони США. Джерела в ОП назвали візит "дуже продуктивним".
- Західні ЗМІ повідомили, що Блінкен і Остін у Києві повідомили про новий пакет військової допомоги для України та 15 країн-союзників на суму 713 мільйонів доларів.
- Для Києва при цьому передбачено близько 322 мільйонів доларів. Це готівка, яку країна може використати для придбання поставок, які їй потрібні.
- Також держсекретар повідомив, про поступове повернення в Україну і Київ посольства США та про призначення посла.
- Під час своєї прес-конференції 23 квітня Зеленський випадково анонсував візит держсекретаря та міністра оборони США.