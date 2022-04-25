Зеленский рассказал, о чем договаривались с Блинкеном и Остином

Президент Владимир Зеленский официально уведомил о визите в Киев госсекретаря и министра обороны США.

Источник: сообщение пресс-службы Зеленского.

Дословно: "Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен.

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Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Детали: Зеленский поблагодарил США за то, что оказанная ими оборонная поддержка уже достигла 3,4 млрд долларов и отдельно остановился на санкционной политике.

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Президент передал американской стороне План действий по ужесточению санкций против Российской Федерации, наработанный группой Ермака-Макфола.

Цитата: "Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров".

Еще детали: В ходе встречи также обсудили мирный процесс. Зеленский подчеркнул, что "Украина видит США лидером среди будущих стран - гарантов безопасности нашего государства".

Что было раньше:

В понедельник стало известно о тайном визите в Киев госсекретаря и министра обороны США. Источники в ОП назвали визит "очень продуктивным".

Западные СМИ сообщили, что Блинкен и Остин в Киеве сообщили о новом пакете военной помощи для Украины и 15-ти стран-союзников на сумму 713 миллионов долларов.

Для Киева при этом предусмотрено около 322 миллионов долларов. Это наличные деньги, которые страна может использовать для приобретения поставок, которые ей нужны.

Также госсекретарь сообщил, о постепенном возвращении в Украину и Киев посольства США и о назначении посла.

В ходе своей пресс-конференции 23 апреля Зеленский случайно анонсировал визит госсекретаря и министра обороны США.