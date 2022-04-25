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Зеленский рассказал, о чем договаривались с Блинкеном и Остином

Понедельник, 25 апреля 2022, 09:26
Зеленский рассказал, о чем договаривались с Блинкеном и Остином

Президент Владимир Зеленский официально уведомил о визите в Киев госсекретаря и министра обороны США.

Источник: сообщение пресс-службы Зеленского.

Дословно: "Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен.

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Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Детали: Зеленский поблагодарил США за то, что оказанная ими оборонная поддержка уже достигла 3,4 млрд долларов и отдельно остановился на санкционной политике.

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Президент передал американской стороне План действий по ужесточению санкций против Российской Федерации, наработанный группой Ермака-Макфола.

Цитата: "Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров".

Еще детали: В ходе встречи также обсудили мирный процесс. Зеленский подчеркнул, что "Украина видит США лидером среди будущих стран - гарантов безопасности нашего государства".

Что было раньше:

  • В понедельник стало известно о тайном визите в Киев госсекретаря и министра обороны США. Источники в ОП назвали визит "очень продуктивным".
  • Западные СМИ сообщили, что Блинкен и Остин в Киеве сообщили о новом пакете военной помощи для Украины и 15-ти стран-союзников на сумму 713 миллионов долларов.
  • Для Киева при этом предусмотрено около 322 миллионов долларов. Это наличные деньги, которые страна может использовать для приобретения поставок, которые ей нужны.
  • Также госсекретарь сообщил, о постепенном возвращении в Украину и Киев посольства США и о назначении посла.

В ходе своей пресс-конференции 23 апреля Зеленский случайно анонсировал визит госсекретаря и министра обороны США.

Темы: ЗеленскийСША
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