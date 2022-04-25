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Венедіктова: За даними прокуратури, від рук росіян загинули 3818 мирних українців

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 10:26

За даними прокуратури, в Україні станом на 25 квітня загинуло 3 818 мирних жителів, понад 4 тисячі людей поранено.

Джерело: генеральний прокурор Ірини Венедіктова в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Венедіктова зазначила, що цифра, яку мають органи прокуратури, так само некоректна, як і та, яка подається в статистиці ООН, оскільки не враховується заблокований Маріуполь і ті місця на Київщині, куди поки що прокуратура не може зайти.

Пряма мова: "У нас цифри теж не цілком відповідають дійсності. Як працюють прокурори? У нас же, вибачте, має бути тіло, яке ми ідентифікуємо як цивільну особу. Тоді ми говоримо, що у нас загинула цивільна особа. Тому на сьогоднішній день на сьогодні на підставі відомостей, які надаються кожною обласною прокуратурою, у нас 3 818 загиблих, поранених – понад 4 тисячі (дані уточнені станом на ранок 25 квітня – ІФ).

Спочатку ми вважали з кримінальних проваджень, цифра була ще меншою. Зараз рахуємо з МОЗ, з моргів. Інформацію щодо загиблих та поранених дітей вручну збираємо. Після того, як дізналися про вбитого 28 лютого хлопчика з частиною від снаряда в грудях, - щоранку і щовечора починаються з доповіді по країні щодо дітей".

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Теми: війнаОфіс генпрокурора
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