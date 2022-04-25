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Росія уже вбила 215 дітей в Україні: на Великдень загинули двоє дівчаток

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 08:34
Росія уже вбила 215 дітей в Україні: на Великдень загинули двоє дівчаток
Дитячий велосипед серед снарядів на фоні спалених автомобілів і зруйнованих будинків. Фото ДСНС

Щонайменше 215 українських дітей загинуло та понад 391 отримали поранення у результаті нападу Росії на Україну.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram  

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 25 квітня більше ніж 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 215 дітей загинуло та понад 391 поранено.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (124), Київській (114), Харківській (93), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (43), Луганській (37), Запорізькій (27), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у Києві (16).

Зокрема, 24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.  

ВІДЕО ДНЯ

23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м.Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик.

23 квітня через обстріл с.Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1500 закладів освіти, 102 з них зруйновані повністю.

Передісторія:

  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. 
  • Станом на 12 квітня втрати Маріуполя оцінювали у 20-22 тисячі людей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

Теми: Українавійнадіти
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