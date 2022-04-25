Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова: По данным прокуратуры, от рук россиян погибли 3 818 мирных украинцев

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 10:26

Согласно данным прокуратуры, в Украине по состоянию на 25 апреля погибли 3 818 мирных жителей, более 4 тысяч человек ранены.

Источник: генеральный прокурор Ирины Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Венедиктова отметила, что цифра, которой располагают органы прокуратуры, так же некорректна, как и та, которая подается в статистике ООН, поскольку не учитывается заблокированный Мариуполь и те места в Киевской области, куда пока прокуратура не может зайти.

Прямая речь: "У нас цифры тоже не вполне соответствуют действительности. Как работают прокуроры? У нас же, простите, должно быть тело, которое мы идентифицируем как гражданское лицо. Тогда мы говорим, что у нас погибло гражданское лицо. Поэтому на сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3 818 погибший. Раненых – более 4 тысяч (данные уточнены по состоянию на утро 25 апреля – ИФ).

Сначала мы считали из уголовных производств, цифра была еще меньше. Сейчас считаем из Минздрава, из моргов. Информацию по погибшим и раненым детям вручную собираем. После того как узнали об убитом 28 февраля мальчике с частью от снаряда в груди, - каждое утро и каждый вечер начинаются с доклада по стране относительно детей".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаОфис генпрокурора
Главное сегодня

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов

видеоВ Ирпене мародеры бросили гранату в жительниц, одна в критическом состоянии

Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Все новости...
война
Зеленский: Россияне сделали Пасху красной от крови украинцев
Ракетные удары по Львовской области: горит тяговая подстанция станции "Красное"
Обстрелы Винницкой области: есть погибшие и раненые
Последние новости
02:45
Инженер Укроборонпрома корректировал огонь россиян по бронетанковым заводам, его задержала СБУ
01:39
Британская разведка: Из-за вторжения РФ урожай в Украине будет меньше на 20%
00:56
Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины
00:37
Трамп советует не бояться ядерных угроз Путина
00:23
видеоВСУ уничтожили 10 вражеских целей в небе Украины: Бук-М1 "приземлил" истребитель РФ
23:49
Ненужная нефть и расплата России: итоги на экономическом фронте 25 апреля
23:47
В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах
23:46
Обстрел железнодорожных станций: один работник погиб, четверо ранены
23:23
Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие
23:23
Ядерная война: Лавров заявил, что "риск реален"
Все новости...