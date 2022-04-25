У російському Брянську горять два сховища нафтопродуктів – ЗМІ

У російському місті Брянськ горять два сховища нафтопродуктів, пожежа на нафтобазі у Фокінському районі локалізована, повідомляють російські ЗМІ.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Вночі повідомлялося про пожежу на нафтобазі у Фокінському районі. Станом на 9:20 цю пожежу локалізовано на площі 1 500 кв.м", повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело.

За даними МНС РФ, на базі "Транснефть Брянськ – Дружба" ніхто не постраждав.

Джерело "Интерфаксу" повідомляло, що у Брянську горять два сховища нафтопродуктів, у тому числі резервуар із дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Там вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів.

Також деякі сайти писали про те, що у Брянську пошкоджено залізницю та зійшов із рейок поїзд, – однак є інформація, що залізниця була пошкоджена ще кілька днів тому через розмивання насипу.