Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском Брянске горят два хранилища нефтепродуктов – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 10:49

В российском городе Брянск горят два хранилища нефтепродуктов, пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован, сообщают российские СМИ. 

Источник: "Интерфакс"

Детали: Ночью сообщалось о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе. По состоянию на 9:20 этот пожар локализован на площади 1 500 кв.м", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Реклама:

По данным МЧС РФ, на базе "Транснефть Брянск - Дружба" никто не пострадал.

Источник "Интерфакса" сообщал, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов, в том числе резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Там огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров.

Также некоторые сайты писали о том, что в Брянске повреждена железная дорога и сошел с рельс поезд, – однако есть информация, что железная дорога была повреждена еще несколько дней назад из-за размыва насыпи.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиянефтьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: