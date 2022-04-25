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В российском Брянске горят два хранилища нефтепродуктов – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 10:49

В российском городе Брянск горят два хранилища нефтепродуктов, пожар на нефтебазе в Фокинском районе локализован, сообщают российские СМИ. 

Источник: "Интерфакс"

Детали: Ночью сообщалось о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе. По состоянию на 9:20 этот пожар локализован на площади 1 500 кв.м", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным МЧС РФ, на базе "Транснефть Брянск - Дружба" никто не пострадал.

Источник "Интерфакса" сообщал, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов, в том числе резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Там огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров.

Также некоторые сайты писали о том, что в Брянске повреждена железная дорога и сошел с рельс поезд, – однако есть информация, что железная дорога была повреждена еще несколько дней назад из-за размыва насыпи.

Темы: Росcиянефтьпожар
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